

Азербайджан и Армения признали территориальную целостность друг друга

07.10.2022 10:48





Азербайджан и Армения подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Об этом говорится в заявлении по итогам двухраундовой встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве Евросоюза и Франции.

Накануне вечером и минувшей ночью в Праге состоялись встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона.



По итогам двухраундовой встречи, завершившейся глубоко за полночь по кавказскому времени, было принято заявление, в котором впервые Азербайджан и Армения взаимно признали территориальную целостность друг друга.



В заявлении говорится:



• Азербайджан и Армения подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

• Баку и Ереван подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы, что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе к концу октября.

• Армения дала согласие способствовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

• Азербайджанская сторона согласилась сотрудничать с этой миссией ровно в той мере, в которой это ее касается.

• Миссия ЕС начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Ее цель — укрепить доверие и внести вклад в работу пограничных комиссий посредством своих отчетов.



После первой части встречи Алиева с Пашиняном президент Азербайджана дал интервью местным телеканалам, в котором он повторил тезис о том, что Карабах и будущее армянского населения этой части Азербайджана являются внутренним делом страны.



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