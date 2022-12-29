

Армения хочет заменить российских миротворцев в Карабахе на международный контингент

29.12.2022 18:14





Армения хочет заменить российских «миротворцев» международным контингентом в Карабахе

В Нагорный Карабах необходимо отправить многонациональный миротворческий контингент, поскольку Россия «по объективным или субъективным» причинам не может обеспечить стабильность в непризнанной республике, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.



«Если по объективным или субъективным причинам Россия не в состоянии обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе, считаю, что она должна инициировать обсуждение в Совбезе ООН для <…> отправки в Нагорный Карабах дополнительного, многонационального миротворческого контингента», — сказал Пашинян, говоря о ситуации с Лачинским коридором.



По его словам, блокирование Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает Нагорный Карабах с Арменией, является грубейшим нарушением шестого пункта Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно этому документу, Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности непризнанной республики, но Москва бездействует, несмотря на вторжение Азербайджана в зону ответственности российских «миротворцев» и продолжающуюся 18 дней блокаду.



«Есть все предпосылки того, что Азербайджан готовит очередную военную провокацию, в том числе в Нагорном Карабахе, и развитие ситуации поднимает вопросы, требующие немедленных ответов, о деятельности российских миротворцев в республике», — сказал Пашинян.



Такую критику российских «миротворцев» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неприемлемой». «Без российского «миротворческого контингента», кто-то может ответственно сказать, было бы лучше? Думаю, ответ очевиден», — заявила Захарова. По ее словам, разрешением ситуации «сейчас все занимаются», а критикуют те, кто не знает положения «на земле».



В свою очередь глава МИД Турции поддержал действия Азербайджана в вопросе Лачинского коридора. «Как и в любом другом вопросе, Азербайджан не одинок и в вопросе Лачинского коридора, Турция его поддерживает. Последние события в Лачинском коридоре являются проверкой искренности Армении», — заявил Мевлют Чавушоглу.





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