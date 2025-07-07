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Большинство граждан Грузии поддерживают освобождение задержанных во время протестов
07.07.2025 15:57
Согласно опросу общественного мнения, проведенному ISSA в июне, большинство граждан Грузии поддерживают освобождение задержанных во время протестов. А именно:
• 73% поддерживают требование об освобождении задержанных по всей Грузии;
• В Тбилиси этот показатель составляет 79%;
• 40% избирателей «Грузинской мечты» также согласны с требованием об их освобождении;
Институт социальных исследований и анализа (ISSA) провел количественный опрос в период с 17 по 29 июня. Было опрошено 2000 граждан лицом к лицу. Погрешность составляет ±2,2%.
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