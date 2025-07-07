Большинство граждан Грузии поддерживают освобождение задержанных во время протестов

07.07.2025 15:57





Согласно опросу общественного мнения, проведенному ISSA в июне, большинство граждан Грузии поддерживают освобождение задержанных во время протестов. А именно:



• 73% поддерживают требование об освобождении задержанных по всей Грузии;

• В Тбилиси этот показатель составляет 79%;

• 40% избирателей «Грузинской мечты» также согласны с требованием об их освобождении;



Институт социальных исследований и анализа (ISSA) провел количественный опрос в период с 17 по 29 июня. Было опрошено 2000 граждан лицом к лицу. Погрешность составляет ±2,2%.





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