Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Большинство граждан Грузии поддерживают освобождение задержанных во время протестов


07.07.2025   15:57


Согласно опросу общественного мнения, проведенному ISSA в июне, большинство граждан Грузии поддерживают освобождение задержанных во время протестов. А именно:

• 73% поддерживают требование об освобождении задержанных по всей Грузии;
• В Тбилиси этот показатель составляет 79%;
• 40% избирателей «Грузинской мечты» также согласны с требованием об их освобождении;

Институт социальных исследований и анализа (ISSA) провел количественный опрос в период с 17 по 29 июня. Было опрошено 2000 граждан лицом к лицу. Погрешность составляет ±2,2%.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна