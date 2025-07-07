В существование «Deep State» и Партии глобальной войны верит каждый второй избиратель «Мечты»

07.07.2025 15:54





Согласно исследованию ISSA, каждый второй (49%) избирателей «Мечты» верит в существование «Deep State» и Партии глобальной войны.



Согласно результатам исследования, существование и влияние так называемого «Deep State» и «Партии глобальной войны» не убедительны для большинства населения Грузии (53%), населения Тбилиси (62%) и, тем более, для проевропейских оппозиционных избирателей (75%).



Целевой группой количественного исследования является взрослое население (18+) Грузии; очные интервью проводились с 2000 респондентов; Ошибка выборки: ±2,2% для всей выборки при уровне достоверности 95%. Уровень ответов: 71%

Полевые работы проводились в период с 17 по 29 июня 2025 года. Доноры исследования: Фонд гражданского общества. Исполнитель исследования: Институт социальных исследований и анализа (ISSA).





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