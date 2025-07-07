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Лишь 40% избирателей «Сильной Грузии» и 46,7% избирателей в Гахария готовы участвовать в выборах


07.07.2025   15:53


Согласно исследованию Института социальных исследований и анализа (ISSA), только 40% избирателей в «Сильной Грузии» и только 46,7% избирателей Гахария подтвердили готовность участвовать в выборах.

Самый высокий уровень готовности участвовать в местных выборах у избирателей «Грузинской мечты/Власти народа» (до 70%).

Ни одна часть избирателей любой оппозиционной силы, которые подтвердили готовность участвовать в местных выборах, не составляет большинства.

Среди избирателей оппозиционных сил избиратели «Гахария — за Грузию» наиболее склонны к участию в местных выборах (46,7%), а избиратели «Коалиции за перемены» наименее склонны к участию (24,7%).

Что касается «Единства — Единого национального движения», то 36,8% их избирателей подтвердили готовность участвовать в выборах.

Полевые работы по исследованию проводились с 17 по 29 июня 2025 года, размер выборки составил 2000 респондентов, метод — очные интервью. Ошибка выборки составляет ±2,2% для всей выборки, уровень достоверности — 95%, а уровень ответов — 71%.


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