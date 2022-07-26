

Страны ЕС подписали договор о добровольном сокращении потребления газа на 15%

26.07.2022 17:23





Страны ЕС подписали договор о добровольном сокращении потребления газа на 15% в попытке обеспечить бесперебойное энергоснабжение предстоящей зимой.



Документ, опубликованный на сайте Совета Европы, предусматривает также возможность объявления "Союзной тревоги" в случае серьезной угрозы для стабильности поставок - в этом случае ограничение потребления станет обязательным.



Как мы сообщали ранее, на прошлой неделе Европейская комиссия предложила, чтобы страны-члены ЕС сократили потребление газа на 15%, начиная с августа и по март следующего года.



25 июля российские СМИ сообщили, что "Газпром" намерен остановить еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" (это часть основного газопровода "Северный поток" из России в Европу). В компании объяснили это необходимостью отремонтировать турбину, однако в Европе восприняли этот шаг как еще одно свидетельство использования Кремлем своих энергоносителей в качестве инструмента шантажа.



Цель согласованного сегодня сокращения потребления газа - максимально сохранить имеющиеся запасы, чтобы подготовиться к возможным перебоям поставок из России.



"На сегодняшнем чрезвычайном Энергетическом совете мы доказали, что способны помогать друг другу, когда это необходимо. Мы достигли соглашения о солидарности, которое поможет обеспечить безопасную зиму нашим гражданам", - написал в "Твиттере" Йозеф Сикела, министр промышленности Чехии, председательствующей сейчас в Евросоюзе.



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