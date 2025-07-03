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Посол США: Я никогда не перестану верить в будущее демократии Грузии и поддерживать её


03.07.2025   09:51


Когда я уеду, часть моего сердца останется в Грузии, я никогда не перестану верить в будущее демократии Грузии и поддерживать её, — сказала действующий посол США в Грузии Робин Данниган во время своего выступления на мероприятии, посвященном Дню независимости США. По словам посла, для процветания демократии необходимы три основных элемента — обещание, обязанность и оптимизм.

«Считаю, что обещание демократии — одна из самых крепких связей, объединяющих американцев и грузин. Вот почему Соединенные Штаты были и остаются самым сильным сторонником Грузии с тех пор, как Грузия обрела независимость от Советского Союза в 1991 году», — сказал Данниган.

Посол подчеркнула, что сохранение свобод реально имеет цену, что хорошо известно борцам за свободу.

«И сейчас многие другие платят цену за защиту демократии. И сегодня граждане, являющиеся политическими оппонентами власти, находятся в заключении. Представители гражданского общества стали мишенью за содействие верховенству закона, свободным СМИ и проведению свободных и справедливых выборов. Также есть и обычные граждане, которых называют «радикалами», потому что их взгляды отличаются от взглядов представителей власти», — заявила Данниган.

Посол при этом сказала, что, несмотря ни на что, остается оптимистом в отношении демократии в Соединенных Штатах и ​​Грузии.

«Я оптимист, потому что знаю, что в Соединенных Штатах и ​​Грузии много людей, которые служат своей стране. Я также оптимист, потому что знаю, что молодежь обеих стран особенная. Я постоянно черпаю вдохновление от будущего поколения американцев и грузин. Они вселяют в меня оптимизм относительно нашего будущего и будущего партнерства США и Грузии», — сказал она.

На мероприятии, посвященном Дню независимости, которое прошло в посольстве США, присутствовали министр обороны Грузии Ираклий Чиковани, министр образования Гиви Миканадзе, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани, министр экономики Мариам Квривишвили и министр внутренних дел Гела Геладзе. Также на мероприятии присутствовали представители грузинских оппозиционных партий.


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