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В Тбилиси мужчина убил спящих родителей, а затем устроил пожар в квартире — МВД
28.04.2022 12:48
Полиция Исани-Самгорского района задержала мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве своих родителей. По данным МВД Грузии, задержанный убил членов семьи, а затем устроил в квартире пожар, с целью скрыть преступление.
Как сообщает ведомство, 27 апреля 2022 года в Главное управление Исани-Самгори поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в 4-м микрорайоне Вазисубани города Тбилиси. Спасатели прибыли на место и обнаружили, что дверь квартиры заперта изнутри. Пожарные проникли в квартиру, пожар был потушен.
На месте были обнаружены обгоревшие тела гражданина З.Б., 1964 г.р., и его супруги гражданки Л.Т., 1967 г.р., с огнестрельными ранениями головы.
Следствие установило, что обвиняемый выстрелил в голову своим родителям, когда те спали.
По версии МВД, чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый инсценировал ограбление, забрал некоторые вещи и драгоценности, устроил пожар и скрылся.
«В качестве вещественных доказательств изъяты орудия преступления, деньги и золотые украшения», — добавили в ведомстве.
Следствие ведется по статье об умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах в отношении двух или более членов семьи. Обвиняемому грозит срок от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.
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