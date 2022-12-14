

Пенитенциарная служба Грузии обнародовала кадры из палаты Михаила Саакашвили

14.12.2022 22:19









В аннотации к записи указано, что кадры отображают состояние третьего президента в разные промежутки времени. Хроника ведется с 8 августа, последняя съемка датирована 12 декабря, где Саакашвили уже передвигается при помощи ходунков.



«Указанные видеоматериалы демонстрируют симуляцию Саакашвили, целью которой является препятствование исполнению закона, а также введение в заблуждение общественности и международных партнеров.



Видеокадры также демонстрируют отношение государства в Михаилу Саакашвили и отношение Михаила Саакашвили к медицинскому персоналу. В частности, факты оскорблений и агрессивных действий с его стороны», — говорится в заявлении Пенитенциарной службы.



На 11-минутной смонтированной записи Михаил Саакашвили заснят в палате, с самого начала в глаза бросается его тяжелое состояние. В начале видео он смотрит телевизор, но большую часть материала составляют кадры Саакашвили на больничной койке. Примечательно, что в видео есть кадры, где экс-президент пытается оказывать сопротивление медицинскому персоналу. Заметно, что он говорит на повышенных тонах.



Напомним, что независимые эксперты оценивают состояние Саакашвили, как крайне тяжелое. Специалисты нашли в его организме отравляющие вещества, в том числе мышьяк. В экспертном заключении было отмечено, что у экс-президента поврежден мозг.



Добавим, что ранее сегодняшним днем Тбилисский городской суд обязал Пенитенциарную службу предоставить стороне защиты все имеющиеся в архивах кадры. Этому предшествовало заявление главы Минюста, который отметил, что Саакашвили симулирует и вовсе не чувствует себя настолько плохо, насколько пытаются выставить его состояние сторонники и родные.



14 декабря Европарламент принял резолюцию в которой прописана необходимость освобождения Саакашвили, а также рекомендовано ввести персональные санкции в отношении основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, который упомянут в документе олигархом.



Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения, установленных в палате Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди». Причиной такого поступка в ведомстве назвали высокий общественный интерес.В аннотации к записи указано, что кадры отображают состояние третьего президента в разные промежутки времени. Хроника ведется с 8 августа, последняя съемка датирована 12 декабря, где Саакашвили уже передвигается при помощи ходунков.«Указанные видеоматериалы демонстрируют симуляцию Саакашвили, целью которой является препятствование исполнению закона, а также введение в заблуждение общественности и международных партнеров.Видеокадры также демонстрируют отношение государства в Михаилу Саакашвили и отношение Михаила Саакашвили к медицинскому персоналу. В частности, факты оскорблений и агрессивных действий с его стороны», — говорится в заявлении Пенитенциарной службы.На 11-минутной смонтированной записи Михаил Саакашвили заснят в палате, с самого начала в глаза бросается его тяжелое состояние. В начале видео он смотрит телевизор, но большую часть материала составляют кадры Саакашвили на больничной койке. Примечательно, что в видео есть кадры, где экс-президент пытается оказывать сопротивление медицинскому персоналу. Заметно, что он говорит на повышенных тонах.Напомним, что независимые эксперты оценивают состояние Саакашвили, как крайне тяжелое. Специалисты нашли в его организме отравляющие вещества, в том числе мышьяк. В экспертном заключении было отмечено, что у экс-президента поврежден мозг.Добавим, что ранее сегодняшним днем Тбилисский городской суд обязал Пенитенциарную службу предоставить стороне защиты все имеющиеся в архивах кадры. Этому предшествовало заявление главы Минюста, который отметил, что Саакашвили симулирует и вовсе не чувствует себя настолько плохо, насколько пытаются выставить его состояние сторонники и родные.14 декабря Европарламент принял резолюцию в которой прописана необходимость освобождения Саакашвили, а также рекомендовано ввести персональные санкции в отношении основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, который упомянут в документе олигархом.





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