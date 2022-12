Сторонники Путина один за другим стали заявлять, что не знали о вторжении в Украину - СМИ

19.12.2022





Многие люди в российской власти, в том числе руководители президентской администрации, утверждают, что не подозревали о готовности Владимира Путина начать полномасштабную войну с Украиной. Неизвестно, так ли это в действительности, или они пытаются дистанцироваться от президента после неудачной 10-месячной военной кампании, которая грозит разрастись и принести новые многочисленные потери.



Путин в конце прошлой недели потребовал от армейского руководства представить планы «по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», а украинская сторона предупреждает, что Россия готовит наступление 200-тысячной группировки на Киев.



Люди, знающие Путина, говорят, что он готов пожертвовать любым количеством жизней и денег, чтобы добиться своего, пишет The New York Times в большой статье о развязанной Россией войне. Одна из стран – членов НАТО предупреждает союзников, что Путин готов потерять 300 000 солдат убитыми и ранеными. Это примерно втрое больше, чем до сих пор (при том что оценку уже понесенных Россией потерь в 100 000 Пентагон давал еще несколько месяцев назад).



На этом фоне появляется все больше утверждений о том, что люди во власти и близкие к ней не ждали начала войны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков настаивал, что узнал о вторжении только после его начала, отмечает NYT. Глава президентской администрации, член Госсовета и Совета безопасности Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов, который курирует СМИ, фактически отвечая за пропаганду, тоже говорят, что не знали о нем заранее, пишет газета со ссылкой на людей, которые говорили с ними на эту тему.



«Конечно, все-все-все – не только Греф, но уже и Песков, и Вайно, и Громов вовсю говорят, что ничего не знали про войну. Еще несколько месяцев – и [секретарь Совета безопасности] Патрушев с [министром обороны] Шойгу будут сливать информацию NYT о том, что ничего не знали и сами ужасно удивились», – прокомментировал у себя в фейсбуке профессор Чикагского университета Константин Сонин.



На прошлой неделе Financial Times сообщала, что председатель правления Сбербанка Герман Греф и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина за месяц до вторжения приехали к Путину в резиденцию Ново-Огарево, чтобы предупредить об экономических последствиях эскалации ситуации вокруг Украины. Они предполагали, что Путин намерен признать независимость ДНР и ЛНР, но даже это, по их мнению, должно было вызвать жесткую реакцию Запада и санкции, писала FT со ссылкой на рассказы людей, знакомых с ситуацией и встречей в Ново-Огарево.





