В Тбилиси пройдет благотворительный концерт в рамках телемарафона For Ukraine

10.04.2022 13:42





11 апреля в Тбилиси пройдет благотворительный концерт в рамках телемарафона For Ukraine.



На сцене Tbilisi Concert Hall выступят: Львовский международный симфонический оркестр, украинская певица, Грузинский симфонический оркестр, Нино Катамадзе, джазовые пианисты Бека Гочиашвили и Папуна Шарикадзе, скрипач Георгий Загарели, певица Софо Батилашвили, виолончелистка Лизи Рамишвили, студенческий хор Тбилисской консерватории.



«Сегодня мир объединился, чтобы поддержать Украину. Борьба с русской агрессией и зверствами — это борьба за наше будущее, будущее свободного мира. Мы, грузины, хорошо осознаем, что такое сопротивление. 20% территории Грузии до сих пор оккупировано Россией. Мы стоим бок о бок с Украиной и приглашаем вас объединиться на концерте 11 апреля, который пройдет в рамках благотворительного телемарафона For Ukraine в Tbilisi Concert Hall», — говорится в анонсе.



Специальный гость вечера — украинская телеведущая, посол доброй воли ООН Маша Ефросинина.



