

Россия обеспокоена размещением миссии ЕС в Армении

27.01.2023 13:32





МИД России опубликовал заявление по вопросу размещения миссии ЕС вблизи армяно-азербайджанской границы, в котором открыто выразил недовольство позицией Армении.



«23 января Совет ЕС принял решение об учреждении новой гражданской миссии Евросоюза в Армении сроком на два года. Конкретные параметры есовского присутствия будут определены в ближайшее время. Но уже очевидно, что оно будет более масштабным, нежели мониторинговый механизм ЕС, действовавший в Армении с октября по декабрь прошлого года.<…>Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии», — указано в заявлении МИД РФ.



Позиция Москвы заключается в том, что «появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия».



При этом министерство иностранных дел России заявляет, что заявленный гражданский характер миссии ЕС, «не должен вводить в заблуждение и она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями».



Согласно заявлению ведомства, попытки Евросоюза «любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России» способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.



«Убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается Российский миротворческий контингент», — указывает МИД РФ.



При этом Москва утверждает, что российские миротворцы отреагируют на действие наблюдателей ЕС в случае необходимости.



В конце заявления российская сторона напоминает Армении об ОДКБ, отмечая, что Ереван предпочел сделать выбор в пользу ЕС. «В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении», — говорится в документе.





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