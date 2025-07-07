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ISSA измерил благосклонность населения к политичиским фигурам в Грузии


07.07.2025   16:09


ISSA отмечает, что в Тбилиси растет степень благосклонности к более или менее рейтинговым представителям оппозиции, тогда как в регионах больше благосклонности к представителям «Грузинской мечты».

Каха Каладзе - 28%
Саломе Зурабишвили -27%
Ираклий Кобахидзе - 26%
Ника Мелия - 25%
Бидзина Иванишвили - 25%
Ника Гварамия - 24%

Институт социальных исследований и анализа (ISSA) провел опрос общественного мнения в Грузии при поддержке Фонда гражданского общества.

Количественный опрос проводился методом личного интервью. Было опрошено 2000 взрослых респондентов. Они были отобраны с использованием вероятностного метода, а именно кластерного метода, с предварительной стратификацией.
Ошибка выборки: ±2,2% для всей выборки, с уровнем достоверности 95%

Процент ответивших: 71%
Полевые работы проводились в период с 17 по 29 июня 2025 года.


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