ISSA измерил благосклонность населения к политичиским фигурам в Грузии

07.07.2025 16:09





ISSA отмечает, что в Тбилиси растет степень благосклонности к более или менее рейтинговым представителям оппозиции, тогда как в регионах больше благосклонности к представителям «Грузинской мечты».



Каха Каладзе - 28%

Саломе Зурабишвили -27%

Ираклий Кобахидзе - 26%

Ника Мелия - 25%

Бидзина Иванишвили - 25%

Ника Гварамия - 24%



Институт социальных исследований и анализа (ISSA) провел опрос общественного мнения в Грузии при поддержке Фонда гражданского общества.



Количественный опрос проводился методом личного интервью. Было опрошено 2000 взрослых респондентов. Они были отобраны с использованием вероятностного метода, а именно кластерного метода, с предварительной стратификацией.

Ошибка выборки: ±2,2% для всей выборки, с уровнем достоверности 95%



Процент ответивших: 71%

Полевые работы проводились в период с 17 по 29 июня 2025 года.





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