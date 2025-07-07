Рейтинг партии «Грузинская мечта» - 35,8%

07.07.2025 16:03





Согласно опросу общественного мнения, проведенному ISSA в июне, рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» составляет 35,9%.



Результаты опроса:



• Грузинская мечта (Грузия: июнь - 35,8%; май - 35,2%)

• Коалиция за перемены (Грузия: июнь - 18%; май - 17%)

• ЕНД (Грузия: июнь - 16,6%; май - 14,6%)

• Сильная Грузия (Грузия: июнь - 9,5%; май - 13,4%)

• Гахария за Грузию (Грузия: июнь - 10%; май - 12,4%)



Институт социальных исследований и анализа (ISSA) провел количественный опрос в период с 17 по 29 июня. Было опрошено 2000 граждан лицом к лицу. Погрешность составляет ±2,2%.





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