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Рейтинг партии «Грузинская мечта» - 35,8%
07.07.2025 16:03
Согласно опросу общественного мнения, проведенному ISSA в июне, рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» составляет 35,9%.
Результаты опроса:
• Грузинская мечта (Грузия: июнь - 35,8%; май - 35,2%)
• Коалиция за перемены (Грузия: июнь - 18%; май - 17%)
• ЕНД (Грузия: июнь - 16,6%; май - 14,6%)
• Сильная Грузия (Грузия: июнь - 9,5%; май - 13,4%)
• Гахария за Грузию (Грузия: июнь - 10%; май - 12,4%)
Институт социальных исследований и анализа (ISSA) провел количественный опрос в период с 17 по 29 июня. Было опрошено 2000 граждан лицом к лицу. Погрешность составляет ±2,2%.
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