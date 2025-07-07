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Каждый второй избиратель в Грузии подтверждает наличие политического кризиса


07.07.2025   16:06


Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному Институтом социальных исследований и анализа (ISSA), каждый второй избиратель в Грузии подтверждает наличие политического кризиса.

Согласно опросу, большинство населения Грузии (72%) признает наличие политического кризиса в Грузии; как и большинство всех подгрупп, за исключением избирателей партии «Мечта».

Среди населения Грузии, а также в подгруппах (за исключением избирателей партии «Мечта») партия «Грузинская мечта» названа главным актором, ответственным за политический кризис. Избиратели партии «Мечта» несут основную ответственность за политический кризис на «Национальном движении» и других оппозиционных партиях.

По вашему мнению, кто несет ответственность за текущий кризис в Грузии?

«Грузинская мечта» - 76,3%
Бидзина Иванишвили - 18,0%
«Национальное движение» - 17,9%
Другие оппозиционные политические партии - 17,2%


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