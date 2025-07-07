|
|
|
Каждый второй избиратель в Грузии подтверждает наличие политического кризиса
07.07.2025 16:06
Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному Институтом социальных исследований и анализа (ISSA), каждый второй избиратель в Грузии подтверждает наличие политического кризиса.
Согласно опросу, большинство населения Грузии (72%) признает наличие политического кризиса в Грузии; как и большинство всех подгрупп, за исключением избирателей партии «Мечта».
Среди населения Грузии, а также в подгруппах (за исключением избирателей партии «Мечта») партия «Грузинская мечта» названа главным актором, ответственным за политический кризис. Избиратели партии «Мечта» несут основную ответственность за политический кризис на «Национальном движении» и других оппозиционных партиях.
По вашему мнению, кто несет ответственность за текущий кризис в Грузии?
«Грузинская мечта» - 76,3%
Бидзина Иванишвили - 18,0%
«Национальное движение» - 17,9%
Другие оппозиционные политические партии - 17,2%
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна