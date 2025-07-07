Каждый второй избиратель в Грузии подтверждает наличие политического кризиса

07.07.2025 16:06





Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному Институтом социальных исследований и анализа (ISSA), каждый второй избиратель в Грузии подтверждает наличие политического кризиса.



Согласно опросу, большинство населения Грузии (72%) признает наличие политического кризиса в Грузии; как и большинство всех подгрупп, за исключением избирателей партии «Мечта».



Среди населения Грузии, а также в подгруппах (за исключением избирателей партии «Мечта») партия «Грузинская мечта» названа главным актором, ответственным за политический кризис. Избиратели партии «Мечта» несут основную ответственность за политический кризис на «Национальном движении» и других оппозиционных партиях.



По вашему мнению, кто несет ответственность за текущий кризис в Грузии?



«Грузинская мечта» - 76,3%

Бидзина Иванишвили - 18,0%

«Национальное движение» - 17,9%

Другие оппозиционные политические партии - 17,2%





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