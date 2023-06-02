

На потребительском рынке Грузии годовая инфляция составила 4%

02.06.2023 15:31





Национальная статистическая служба Грузии (Сакстат) опубликовала индекс инфляции за май 2023 года. По данным ведомства, по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии в мае составил -0,1 процента, а годовой уровень инфляции составил 1,5 процента.



Что касается базовой инфляции, то по данным Сакстата, в мае 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, ее уровень составил 4,0%. При этом годовая базовая инфляция (без учета табачной продукции) определена на уровне 3,9 процента.



По данным Сакстата, на формирование месячного показателя инфляции в основном повлияли изменения цен в следующих группах:



Продукты питания и безалкогольные напитки. Цены в этой группе снизились на 1,7%, что отразило месячную инфляцию на -0,62 процентных пункта.



Снизились цены в следующих подгруппах:



Молоко, сыр и яйца (-5,2%),

Овощи и бахчевые (-5,0 процента),

хлеб и хлебобулочные изделия (-2,3%),

Сахар, варенье и другие сладости (-1,4 процента),

Масло и жир (-1,0 процента).



Повысились цены в подгруппах:



Фрукты и виноград (4,0 процента),

Кофе, чай и какао (1,5 процента),

Рыба (1,1 процента),

Мясо и мясные продукты (1,0 процента);



По данным Сакстата, цены на алкогольные напитки и табак выросли на 1,6 процента, что отразилось в общем индексе в виде роста на 0,12 процентных пункта.



В частности, цены на алкогольные напитки возросли на 2,3%, а на табачные изделия на 0,9%.



Различные товары и услуги:



Как отмечает Сакстат, в различных группах товаров и услуг был зафиксирован рост цен на 6,2 процента, что отразилось на росте показателя на 0,34 процентных пункта в месячном индексе.



В частности, по данным Сакстата, цены выросли в основном в подгруппе — финансовые услуги (21,6%).



Что касается годовой инфляции, то, по данным ведомства, основное влияние на ее формирование оказало изменение цен в следующих группах:



Цены в группе продуктов питания и безалкогольных напитков выросли на 3,3 процента, что отразилось на росте показателя годовой инфляции ростом на 1,19 процентных пункта.



Повысились цены в следующих подгруппах:



Мясо и мясные продукты (9,7 процента),

молоко, сыр и яйца (9,3%),

минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (7,1%),

Овощи и бахчевые (6,3 процента),

Рыба (6,0 процента),

Кофе, чай и какао (4,6%),

Сахар, варенье и другие сладости (2,2%),

Хлеб и хлебобулочные изделия (1,8%).



Снизились цены снижены в следующих подгруппах:



Масло и жиры (-17,0 процента)

Фрукты и виноград (-12,0 процента);



В группе — различные товары и услугу, по данным организации, цены выросли на 18,4 процента, что отразилось на росте годового показателя в виде роста на 0,92 процентных пунктов.



В основном цены повысились в подгруппах:



Финансовые услуги (27,9%),

Личная гигиена (12,5%),

Прочие услуги (92,0%).



Сакстат отмечает, что цены в группе алкогольных напитков и табачных изделий выросли на 7,1 процента, что отражает 0,48 процентных пункта в общем индексе. В частности, по данным организации, выросли цены как на алкогольные напитки (9,1 процента), так и на табачные изделия (5,0 процента);



В транспортной группе, цены снизились на 12,9 процента, что отражает -1,64 процентных пункта в общем индексе. Цены снизились на эксплуатацию личного автотранспорта (-20,3 процента) и приобретение транспортных средств (-2,0 процента).



Выросли цены на транспортные услуги (6,4 процента); В группе охраны здоровья произошло снижение цен на 7,5 процента, что отразилось в годовом индексе на -0,73 процентных пункта.



Сакстат отмечает, что цены снизились в подгруппе — медицинские изделия, оборудования и приборы (-18,1 процента). При этом выросли цены на амбулаторные медицинские услуги (12,0 процента) и стационарные услуги (6,7 процента).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





