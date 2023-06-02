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На потребительском рынке Грузии годовая инфляция составила 4%
02.06.2023 15:31
Национальная статистическая служба Грузии (Сакстат) опубликовала индекс инфляции за май 2023 года. По данным ведомства, по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии в мае составил -0,1 процента, а годовой уровень инфляции составил 1,5 процента.
Что касается базовой инфляции, то по данным Сакстата, в мае 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, ее уровень составил 4,0%. При этом годовая базовая инфляция (без учета табачной продукции) определена на уровне 3,9 процента.
По данным Сакстата, на формирование месячного показателя инфляции в основном повлияли изменения цен в следующих группах:
Продукты питания и безалкогольные напитки. Цены в этой группе снизились на 1,7%, что отразило месячную инфляцию на -0,62 процентных пункта.
Снизились цены в следующих подгруппах:
Молоко, сыр и яйца (-5,2%),
Овощи и бахчевые (-5,0 процента),
хлеб и хлебобулочные изделия (-2,3%),
Сахар, варенье и другие сладости (-1,4 процента),
Масло и жир (-1,0 процента).
Повысились цены в подгруппах:
Фрукты и виноград (4,0 процента),
Кофе, чай и какао (1,5 процента),
Рыба (1,1 процента),
Мясо и мясные продукты (1,0 процента);
По данным Сакстата, цены на алкогольные напитки и табак выросли на 1,6 процента, что отразилось в общем индексе в виде роста на 0,12 процентных пункта.
В частности, цены на алкогольные напитки возросли на 2,3%, а на табачные изделия на 0,9%.
Различные товары и услуги:
Как отмечает Сакстат, в различных группах товаров и услуг был зафиксирован рост цен на 6,2 процента, что отразилось на росте показателя на 0,34 процентных пункта в месячном индексе.
В частности, по данным Сакстата, цены выросли в основном в подгруппе — финансовые услуги (21,6%).
Что касается годовой инфляции, то, по данным ведомства, основное влияние на ее формирование оказало изменение цен в следующих группах:
Цены в группе продуктов питания и безалкогольных напитков выросли на 3,3 процента, что отразилось на росте показателя годовой инфляции ростом на 1,19 процентных пункта.
Повысились цены в следующих подгруппах:
Мясо и мясные продукты (9,7 процента),
молоко, сыр и яйца (9,3%),
минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (7,1%),
Овощи и бахчевые (6,3 процента),
Рыба (6,0 процента),
Кофе, чай и какао (4,6%),
Сахар, варенье и другие сладости (2,2%),
Хлеб и хлебобулочные изделия (1,8%).
Снизились цены снижены в следующих подгруппах:
Масло и жиры (-17,0 процента)
Фрукты и виноград (-12,0 процента);
В группе — различные товары и услугу, по данным организации, цены выросли на 18,4 процента, что отразилось на росте годового показателя в виде роста на 0,92 процентных пунктов.
В основном цены повысились в подгруппах:
Финансовые услуги (27,9%),
Личная гигиена (12,5%),
Прочие услуги (92,0%).
Сакстат отмечает, что цены в группе алкогольных напитков и табачных изделий выросли на 7,1 процента, что отражает 0,48 процентных пункта в общем индексе. В частности, по данным организации, выросли цены как на алкогольные напитки (9,1 процента), так и на табачные изделия (5,0 процента);
В транспортной группе, цены снизились на 12,9 процента, что отражает -1,64 процентных пункта в общем индексе. Цены снизились на эксплуатацию личного автотранспорта (-20,3 процента) и приобретение транспортных средств (-2,0 процента).
Выросли цены на транспортные услуги (6,4 процента); В группе охраны здоровья произошло снижение цен на 7,5 процента, что отразилось в годовом индексе на -0,73 процентных пункта.
Сакстат отмечает, что цены снизились в подгруппе — медицинские изделия, оборудования и приборы (-18,1 процента). При этом выросли цены на амбулаторные медицинские услуги (12,0 процента) и стационарные услуги (6,7 процента).
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