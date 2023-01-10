

Суд признал 4 человека виновными по делу 2014 г. о дискриминации по гендерному признаку

10.01.2023 15:12





Генеральная прокуратура Грузии сообщила 10 января, что Тбилисский городской суд признал 4 человек виновными по делу жительницы села Ламбало Сагареджойского муниципалитета Ханум Джейрановой, скончавшейся в 2014 году после группового незаконного лишения ее свободы и унижающего достоинство обращения по половому признаку, и приговорил их к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения.



По версии прокуратуры, доказательствами подтверждено, что 16 сентября 2014 года в селе Ламбало осужденные подвергли Ханум Джейранову состоянию оскорбления достоинства и чести, нанесли ей словесное и физическое оскорбление, так как считали, что она «ведет себя неподобающим для женщины образом». После этого ее насильно посадили в автомобиль и отвезли в центр села, к месту массового скопления людей.



«Обвиняемые обращались к потерпевшей в присутствии односельчан с унизительными словами, оскорбляли ее и говорили, что она должна быть наказана за неподобающее для женщины поведение. Действия членов преступной группы причинили (женщине) моральные страдания, в связи с чем 18 сентября 2014 года она покончила жизнь самоубийством», — говорится в заявлении следственного органа.



По разъяснению Генеральной прокуратуры, по этому же уголовному делу еще одному лицу предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы и унижающем достоинство обращении. Его дело рассматривается в суде в присутствии присяжных заседателей.



Ранее, в октябре прошлого года, Тбилисский городской суд обязал государство выплатить детям Джейрановой компенсацию в размере 100 тысяч лари.



Предыстория



В 2022 году, через 8 лет после инцидента, Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения всего пяти лицам по факту незаконного группового лишения свободы и унижающего достоинство обращения с Ханум Джейрановой.



До этого, несколькими месяцами ранее, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин установил, что государство не смогло обеспечить эффективную защиту и принять все необходимые меры для ликвидации дискриминации в отношении Ханум Джейрановой, как женщины.



Кроме того, комитет также отметил, что власти Грузии не выполнили свои обязательства по расследованию и наказанию виновных в жестоком обращении и смерти Джейрановой.



Комитет также установил, что Джейранова стала «жертвой этнической дискриминации и стереотипного отношения со стороны полиции и судебной власти».





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