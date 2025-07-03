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Инфляция в июне составила 4%
03.07.2025 14:07
Годовой уровень инфляции в Грузии в июне составил 4%, обновив двухлетний максимум. Согласно данным «Сакстата», драйвером роста стало увеличение цен на продукты питания (+10,1) и здравоохранение (+9,4%).
Большой рост также фиксировался в группах «разные товары и услуги» (+6,7%).
При оценке инфляции «Сакстат» изучает цены на 305 наименований товаров и услуг.
Вот десять из них, наиболее сильно подоражавших за год.
лимон – рост на 101%;
киви – на 50%;
картофель – на 38%;
капуста – на 32%;
мороженое – на 29%;
подсолнечное масло – на 28%;
билеты в кино – на 27%;
какао – на 27%;
услуги больниц — на 26%;
обезболивающие препараты — на 25%.
В то же время, ряд товаров и услуг за год подешевели. Лидерами снижения стали:
интернет-услуги — снижение на 41%, что связано с прошлогодним решением провайдеров повысить скорость без изменения тарифа;
свекла — на 16%;
авиаперелеты — на 15%;
дизельное топливо — на 15%;
спортивная обувь — на 15%;
женские брюки — на 14%;
миксеры — на 13%;
арбузы — на 13%;
бензин — на 12%;
компьютеры — на 11%.
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