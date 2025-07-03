Инфляция в июне составила 4%

03.07.2025 14:07





Годовой уровень инфляции в Грузии в июне составил 4%, обновив двухлетний максимум. Согласно данным «Сакстата», драйвером роста стало увеличение цен на продукты питания (+10,1) и здравоохранение (+9,4%).



Большой рост также фиксировался в группах «разные товары и услуги» (+6,7%).



При оценке инфляции «Сакстат» изучает цены на 305 наименований товаров и услуг.



Вот десять из них, наиболее сильно подоражавших за год.



лимон – рост на 101%;

киви – на 50%;

картофель – на 38%;

капуста – на 32%;

мороженое – на 29%;

подсолнечное масло – на 28%;

билеты в кино – на 27%;

какао – на 27%;

услуги больниц — на 26%;

обезболивающие препараты — на 25%.

В то же время, ряд товаров и услуг за год подешевели. Лидерами снижения стали:



интернет-услуги — снижение на 41%, что связано с прошлогодним решением провайдеров повысить скорость без изменения тарифа;

свекла — на 16%;

авиаперелеты — на 15%;

дизельное топливо — на 15%;

спортивная обувь — на 15%;

женские брюки — на 14%;

миксеры — на 13%;

арбузы — на 13%;

бензин — на 12%;

компьютеры — на 11%.





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