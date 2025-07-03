Хазарадзе призывает оппозицию не бойкотировать предстоящие выборы

03.07.2025 14:17





Лидер партии «Лело» и коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе обратился из заключения к оппонентам «Грузинской мечты» с призывом принять участие в выборах в органы местного самоуправления. В сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети, оппозиционер пишет:



«Жаль, что после фальсификации результатов выборов 2024 года за нашим отказом от депутатских мандатов не последовало формирование так называемого альтернативного парламента, оппозиционного политического центра, а также нормальное общение с другими оппозиционными партиями по поводу местных выборов».



При этом Мамука Хазарадзе отмечает, что ряд представителей оппозиционных партий объявили кампанию против него и его политического объединения:



«Жаль, что некоторые лидеры оппозиции решили общаться с нами посредством телевизионных брифингов, которые время от времени открыто сопровождались элементами травли. Я не знаю, почему кто-то решил, что на нас можно так влиять?! Похоже, кто-то посчитал весь этот диалог и обращение друг к другу нашей слабостью. Здесь я скажу прямо – мягко говоря, эта ситуация досадная и никакое такое давление, кампания не может повлиять на наше решение, нравится это кому-то или нет».



Лидер «Сильной Грузии» заявляет, что для изменения политической системы в Грузии существует два главных требования – достижение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных и призывает граждан «прийти к этому разумом, а не эмоциональными призывами».



«Мы считаем, что не должны уступать «Мечте» ни одной площадки без борьбы, какой бы неравной она ни была. Борьба грузин известна своими неравными боями. Именно в таких неравных боях и была сохранена наша грузинская государственность. Это процесс, а не разовый акт, когда мы просыпаемся и обнаруживаем, что все изменилось. К сожалению, это не так. Мы должны научиться бороться и объединяться, а главное, различать соседа, партнера и противника… Наконец, я еще раз призываю всех — объединить силы для битвы в Тбилиси и завоеванных городах в 2024 году. Не дадим «мечте» системно закрепиться на всех уровнях! Нас ждут новые выборы, и нам нужно дойти до них через борьбу, а не через бойкот, результаты которого совершенно неясны», — говорится в публикации Мамуки Хазарадзе.



Напомним, 30 июня восемь оппозиционных партий распространили совместное заявление о намерении бойкотировать выборы в органы местного самоуправления, запланированные на 4 октября. В их числе: «Единое национальное движение», «Федералисты», «Площадь свободы», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Дроа», «Ахали» и «Гирчи – Больше свободы».



Ранее представители «Гахария за Грузию» заявляли, что не исключают своего участия в голосовании. Решила участвовать в них и партия «Гирчи» (лидер – Яго Хвичия).





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