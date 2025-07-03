Два человека ранены в Кахетии, восемь человек задержаны

03.07.2025 14:08





Полиция задержала в Кахетии восемь человек по обвинению жестоком избиении и ранении двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Задержанные – мужчины в возрасте от 27 до 49 лет, двое из них в прошлом были судимы.



Следствие установило, что из мести они «применили физическое насилие» в отношении 55-летнего жителя муниципалитета Сагареджо, а в ходе начавшегося противостояния также подстрелили 29-летнего А.Г.. Его доставили в больницу, опасность его жизни не угрожает.



Задержанным вменяют организацию группового насилия, насилие, совершенное группой, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.





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