

Премьер-министр посетил тестовую демонстрацию беспилотных летательных аппаратов

27.01.2023 13:15





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в тестовой демонстрации беспилотных летательных аппаратов, произведенных грузино-польским предприятием.



По сообщению администрации правительства, боевые и разведывательные беспилотники успешно совершили испытательный полет.



На стрельбище центра поддержки «Крцаниси» за демонстрационным полетом беспилотных летательных аппаратов WARMATE (Камикадзе) и FLYEYE разведывательного типа грузино-польского производства предприятия «Дельта-Вебе» наблюдали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и представителями Сил обороны.



«Польские и грузинские специалисты совместно осуществили необходимые подготовительные процедуры к демонстрационным полетам.



Беспилотный летательный аппарат FLYEYE предназначен для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах в сложных метеорологических и радиоэлектронных условиях. Система обеспечивает возможность скрытого наблюдения и анализа данных в режиме реального времени днем ​​и ночью.



WARMATE — боевой барражирующий беспилотный летательный аппарат с доказанной эффективностью и высокой точностью поражения. Беспилотник используется польской армией, а также другими членами и не членами НАТО.



В целях развития военной промышленности, между ООО «Дельта-Вебе» и Министерством обороны Грузии было подписано соглашение, предусматривающее открытие первого в регионе учебного центра по работе с беспилотными летательными аппаратами. Профессиональные инструкторы центра проведут переподготовку соответствующего персонала Сил обороны.



«Ираклий Гарибашвили вместе с министрами обороны и внутренних дел пообедал вместе с солдатами в новой столовой центра учений и военного образования командной поддержки «Крцаниси», — отмечается в информации администрации правительства Грузии.







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