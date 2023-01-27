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Премьер-министр посетил тестовую демонстрацию беспилотных летательных аппаратов
27.01.2023 13:15
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в тестовой демонстрации беспилотных летательных аппаратов, произведенных грузино-польским предприятием.
По сообщению администрации правительства, боевые и разведывательные беспилотники успешно совершили испытательный полет.
На стрельбище центра поддержки «Крцаниси» за демонстрационным полетом беспилотных летательных аппаратов WARMATE (Камикадзе) и FLYEYE разведывательного типа грузино-польского производства предприятия «Дельта-Вебе» наблюдали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и представителями Сил обороны.
«Польские и грузинские специалисты совместно осуществили необходимые подготовительные процедуры к демонстрационным полетам.
Беспилотный летательный аппарат FLYEYE предназначен для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах в сложных метеорологических и радиоэлектронных условиях. Система обеспечивает возможность скрытого наблюдения и анализа данных в режиме реального времени днем и ночью.
WARMATE — боевой барражирующий беспилотный летательный аппарат с доказанной эффективностью и высокой точностью поражения. Беспилотник используется польской армией, а также другими членами и не членами НАТО.
В целях развития военной промышленности, между ООО «Дельта-Вебе» и Министерством обороны Грузии было подписано соглашение, предусматривающее открытие первого в регионе учебного центра по работе с беспилотными летательными аппаратами. Профессиональные инструкторы центра проведут переподготовку соответствующего персонала Сил обороны.
«Ираклий Гарибашвили вместе с министрами обороны и внутренних дел пообедал вместе с солдатами в новой столовой центра учений и военного образования командной поддержки «Крцаниси», — отмечается в информации администрации правительства Грузии.
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