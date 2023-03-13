

В России подготовили тестовую версию обширной базы о военнообязанных

13.03.2023 21:46





Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о положении украинских детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению правозащитников, дети из украинских детских домов испытывают серьёзные психологические травмы в результате войны. Многие имеют родителей, но лишены возможности видеться с ними. Часть детей подверглась насильственному вывозу в Россию или находится под угрозой такого вывоза.



На момент начала войны в детских домах и интернатах Украины проживали более 105 тысяч детей. Около половины из них – инвалиды. Сейчас на территориях, подконтрольных российской армии, находятся 100 детских домов и домов малютки. До начала войны там жили 32 тысячи детей. По данным международных организаций, как минимум несколько тысяч из них были перемещены на другие оккупированные территории или в Россию. Точных цифр российская сторона не предоставляет. Киев называет это насильственными депортациями, согласно нормам международного права это может расцениваться как военное преступление.



В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приеме в гражданство РФ детей-сирот из Украины. Это облегчает процедуру усыновления таких детей российскими семьями. Российская уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщала, что в российских приёмных семьях находятся уже более 400 украинских детей. По международным стандартам, усыновление детей из стран-противников во время военных конфликтов запрещено.



Во многих украинских детских домах дети вынуждены неделями прятаться от обстрелов в бомбоубежищах. Они страдают от нехватки продуктов, воды и тепла. После эвакуации в безопасные места у них обнаруживаются признаки психологической травмы и затяжного стресса. Проблемы испытывают и дети, эвакуированные из Украины в европейские страны. При спешной эвакуации нередко разлучают братьев и сестёр. Документы детей могут теряться. Чаще всего дети из детских домов попадают за границей в другие аналогичные учреждения. HRW настаивает, что акцент должен быть сделан либо на возвращении детей родственникам, либо на их воспитании во временных семьях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





