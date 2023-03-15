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Инцидент над Черным морем не приведет к эскалации прямого конфликта между Россией и США – ISW


15.03.2023   16:17


Инцидент в международном воздушном пространстве над Черным морем, где два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper, к прямому конфликту между США и РФ не приведет, отмечается в отчете Института изучения войны (ISW) за 14 марта.

"Этот инцидент не приведет к эскалации прямого конфликта между Россией и США. Российские силы использовали принудительные сигналы против воздушных и морских судов США и союзников в течение десятилетий на многих театрах без последующих конфликтов. Президенты США и России сохраняют полную свободу выбора, как реагировать на подобные инциденты, и не бывает никакой автоматической эскалации в таких ситуациях", - говорится в сообщении.

"Учитывая неоднократные обещания президента Джо Байдена избегать вступления американских войск в прямой конфликт с Россией и явное и неоднократно продемонстрированное Кремлем нежелание ввязываться в войну с НАТО, нет никаких причин для того, чтобы подобные инциденты вызывали опасную эскалацию", - отмечают аналитики.

Как сообщалось, во вторник Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.


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