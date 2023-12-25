

Прокуратура начала уголовное преследование организаторов преступной группировки по делу колл-центров

25.12.2023 15:17





В результате сотрудничества с «Евроджаст» и соответствующими ведомствами Германии, прокуратура возбудила уголовное дело против организаторов преступной группы по делу о т.н колл-центрах. Об этом заявили на брифинге в прокуратуре Грузии.



«Генеральная прокуратура Грузии продолжает активное сотрудничество с «Евроджаст» и компетентными ведомствами стран-партнеров с целью выявления мошеннических колл-центров, действующих на международных масштабах.



Прокуратура Грузии, при поддержке «Евроджаст», целях борьбы с деятельностью мошеннических т.н колл-центров, уже много лет активно сотрудничает с компетентными органами ФРГ и других стран.



Генеральная прокуратура Грузии, в результате эффективного международного сотрудничества с «Евроджаст» и компетентными органами Федеративной Республики Германия, начала уголовное преследование в отношении трех организаторов транснациональной организованной преступной группы, члена организованной группы и юридического лица.



В результате проведенного расследования установлено, что члены преступной группы организовали т.н. колл-центр на базе предприятия, основанного в Грузии. Сотрудники колл-центра, в соответствии с заранее разработанным планом, обращались к гражданам ФРГ, используя вымышленные имена, предоставляя ложную информацию о местонахождении своей компании, предлагая участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валюты и криптовалюты на электронных платформах, созданных преступной группой.



Операторы заверяли пользователей, что с их помощью в случае электронной торговли они смогут получить существенную прибыль. На самом деле, средства, выделенные потерпевшими на электронные торги, присваивались мошенниками обманным путем.



В целях легализации незаконно полученных средств в результате многочисленных фиктивных операций по банковским счетам, подконтрольным преступной группе, деньги включались в экономический оборот с целью приобретения различного, в том числе недвижимого имущества.



Организованная преступная группа по указанной схеме легализовала полученные обманным путем незаконные доходы в размере десятков миллионов лари.



Против всех пятерых фигурантов дела начато уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.



Кроме того, следствие арестовало принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество стоимостью в несколько миллионов лари, чтобы у них не было возможности в дальнейшем распоряжаться им или скрыть его.



В целях обеспечения конфискации указанного имущества преступного происхождения в пользу государства, прокуратура осуществит соответствующие правовые процедуры.



Отметим, что организаторы преступления уже осуждены Земельным судом Регенсбурга ФРГ за коммерческое и групповое мошенничество.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении к обвиняемым наказания в виде лишения свободы в качестве меры пресечения.



Прокуратура Грузии, совместно с международными партнерами, продолжает расследование с целью выявления и разоблачения других физических и юридических лиц, занимающихся деятельностью мошеннических т.н колл-центров в разных странах, в том числе организаторов транснациональных преступлений.





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