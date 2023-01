Борис Джонсон рассказал, что Путин угрожал ему ракетой перед началом войны

По словам бывшего премьер-министра Великобритании, «экстраординарный» телефонный разговор с Путиным состоялся после поездки Джонсона в Украину в феврале прошлого года, еще перед началом войны. Об этом экс-премьер рассказал в документальном фильме Putin vs the West, который выйдет на BBC Two сегодня вечером. Джонсона цитирует Sky News.



Во время разговора Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину будет иметь катастрофические последствия для России, против нее введут жесткие санкции, а страны Запада только усилят поддержку Киева, что будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у российских границ.



«В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе», — процитировал реакцию Путина Джонсон. По словам британского экс-премьера, у его собеседника был «очень расслабленный тон» и своим заявлением тот, возможно, пытался «подыграть попыткам заставить его вступить в переговоры».





