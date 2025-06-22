МАГАТЭ: На ядерных объектах Ирана повышения уровня радиации не зафиксировано

22.06.2025 12:11





Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что на трех иранских ядерных объектах, подвергшихся ударам США, повышения уровня радиации не зафиксировано.



«Международное агентство по атомной энергии может подтвердить, что в результате атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, на данный момент повышения уровня радиации не зафиксировано. МАГАТЭ дополнительно предоставит оценки ситуации в Иране по мере поступления большей информации», — говорится в сообщении агентства на X.



Напомним, что США нанесли удары по трем крупным иранским ядерным объекта - в Фордо, Исфахане и Натанзе.





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