Georgian Airways отменила запланированный на 24 июня рейс на Тель-Авив

22.06.2025 15:41





Рейс, запланированный на 24 июня по направлению Тбилиси-Тель-Авив-Тбилиси, отменен из соображений безопасности, сообщает Georgian Airways.



«Пассажирам, которые уже приобрели билеты на этот рейс, предлагается возможность обменять билеты или получить возврат денег. Билеты можно обменять или вернуть на месте приобретения.



По другим направлениям, кроме Тель-Авива, Georgian Airways продолжает выполнять рейсы согласно расписанию», — говорится в сообщении авиакомпании.







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