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США нанесли бомбовые удары по ядерным объектам Ирана
22.06.2025 10:26
США нанесли удары по трем крупным ядерным объектам в Иране, заявил президент США Дональд Трамп.
Удары были нанесены по Фордо, Исфахану и Натанзу, которые являются центрами ядерных амбиций Ирана.
Дональд Трамп назвал операцию успешной.
«Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан», - написал Трамп.
Он поздравил американских военных.
«Ни одна другая армия в мире не смогла бы этого сделать. Сейчас настало время мира!». – пишет Трамп.
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