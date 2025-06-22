США нанесли бомбовые удары по ядерным объектам Ирана

22.06.2025 10:26





США нанесли удары по трем крупным ядерным объектам в Иране, заявил президент США Дональд Трамп.



Удары были нанесены по Фордо, Исфахану и Натанзу, которые являются центрами ядерных амбиций Ирана.



Дональд Трамп назвал операцию успешной.



«Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан», - написал Трамп.



Он поздравил американских военных.



«Ни одна другая армия в мире не смогла бы этого сделать. Сейчас настало время мира!». – пишет Трамп.





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