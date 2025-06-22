«Гахария для Грузии» публикует заявление о следственной комиссии

22.06.2025 15:39





«Гахария для Грузии» публикует заявление о парламентской следственной комиссии.



В заявлении отмечается, что Георгий Гахария подтверждает свою готовность выступить перед комиссией по вопросу блокпоста Чорчана дистанционно, прежде чем вернется в Грузию, однако комиссия уведомила, что отказывается опрашивать Георгия Гахарию дистанционно и настаивает на его физическом присутствии на заседании в понедельник, 23 июня. По оценке партии, это «не имеет объективного объяснения», если следственная комиссия «реально заинтересована в том, чтобы выслушать его по вопросу Чорчана».



«Хотели бы проинформировать общественность о вызове Георгия Гахария в т.н. парламентскую следственную комиссию во второй раз, на заседание по вопросу Чорчана, назначенное на 23 июня 2025 года.



Как известно, Георгий Гахария уже однажды предстал перед комиссией на заседании 14 апреля 2025 года, которое длилось 6 часов.



Комиссию дважды письменно уведомили, что Георгий Гахария и в этот раз готов принять участие в заседании, однако, учитывая, что он находится за границей с заранее запланированным визитом, он выразил готовность принять участие в заседании дистанционно, в т.н. онлайн-режиме, что, с одной стороны, предусмотрено уставом комиссии, а с другой – один раз уже предлагался самой комиссией в рамках первого вызова в апреле.



Несмотря на это, 22 июня комиссия официально уведомила нас, что отказывается от опроса Георгия Гахария дистанционно и настаивает на его физической явке на заседание 23 июня, что не имеет никаких объективных объяснений, если следственная комиссия реально заинтересована заслушать его по вопросу Чорчана.



Георгий Гахария еще раз подтверждает готовность говорить с комиссией по вопросу блокпоста в селе Чорчана дистанционно, прежде чем возвратится в Грузию», - отмечается в информации.





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