

ЕС готовит волну санкций против «серых» поставщиков в Россию

20.02.2023 21:29





Власти Евросоюза готовят пакет мер, чтобы пресечь поставки в Россию товаров, попавших под санкции, в частности против оборонно-промышленного комплекса.



Как сообщает Bloomberg, ЕС намерен расширить основания для применения так называемых вторичных санкций — то есть мер против нарушителей санкционного режима.



Ужесточение контроля за соблюдением санкций обсуждается в рамках подготовки 10-го санкционного пакета против России, приуроченного к годовщине вторжения в Украину. Он, как ожидается, будет включать отключение от SWIFT еще трех российских банков (Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк), а также персональные санкции в отношении 59 физических лиц и меры в отношении провластных медиа.



«Россия пытается сохранить снабжение своей военной промышленности компонентами вопреки нашим санкциям. Альтернативные цепочки поставок создаются с использованием компаний-прокладок и посредников в странах-соседях России», — цитирует Bloomberg черновик документа ЕС.



К контролю за санкционным режимом ЕС намерен привлечь управление по борьбе с отмыванием денег, которое, как ожидается, заработает в 2023 году, а кроме того, усилить координацию стран-членов в части отчетности, чтобы «закрыть» лазейки в санкциях.



Расширение практики применения вторичных мер коснется как физических, так и юридических лиц, цитирует Bloomberg черновик документа ЕС. Кроме того, власти в Брюсселе получат возможность выдавать предупреждения компаниям и гражданам, которых подозревают в нарушении санкций.



Несмотря на то, что в отношении российского ВПК действуют жесткие меры экспортного контроля, запрещающие поставки как военных товаров, так и продукции двойного назначения, оборонные заводы продолжают производство ракет, снарядов и техники, в том числе из западных компонентов.



Детали, попавшие под санкции, были обнаружены в крылатых ракетах Х-101, которыми армия обстреливала украинскую энергоинфраструктуру. Запрещенное оборудование американской Cisco на $27,5 млн было ввезено в Россию под видом других товаров через Китай, Турцию и Таиланд, выяснила The Wall Street Journal, изучив торговую статистику.



Один из крупнейших хабов по обходу санкций — Турция — в феврале получила предупреждение от Минфина США. Делегация американских чиновников во главе с курирующим финразведку замминистра финансов Брайаном Нельсоном потребовала от турецких властей прекратить поставки в РФ товаров, подпавших под американские ограничения.



По американским данным, десятки турецких компаний в марте–октябре отправили в РФ потенциально подсанкционные товары на $800 млн, включая оборудование на $300 млн и электронику на $80 млн.





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