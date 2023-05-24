

Грузия в Докладе Госдепартамента о свободе вероисповедания за 2022 г.

24.05.2023 09:15





Государственный департамент США 23 мая 2022 года опубликовал Доклад о состоянии свободы вероисповедания в мире. В годовом докладе рассматривается текущее состояние свободы вероисповедания в Грузии, а также опасения местных неправительственных организаций и религиозных групп.



Преступления, конфликт, риторика

В докладе говорится, что в 2022 году Департаментом защиты прав человека МВД Грузии расследовано 8 преступлений, совершенных по религиозным мотивам. В 2021 году количество расследованных преступлений данного вида составило 13. В Аппарат народного защитника Грузии поступило четыре заявления о преступлениях, совершенных по религиозным мотивам или религиозной дискриминации, что на одно меньше, чем в 2021 году. Свидетели Иеговы сообщают о 9 инцидентах против них. Преступления включали насилие, вандализм и кражу. В 2021 году зафиксировано 6 таких случаев.



Госдепартамент также опирается на информацию неправительственной организации «Фонд развития медиа», которая зафиксировала 98 случаев религиозно нетерпимых высказываний в местных СМИ, большинство из которых отражало антимусульманские настроения. В 2021 году зафиксировано 117 таких случаев.



Доклад также опирается на выводах неправительственной организации «Институт толерантности и разнообразия» (TDI) о случаях распространения антисемитских заявлений в социальных сетях. Среди них два заявления священнослужителей ГПЦ. Они касались погибшего правозащитника Виталия Сафарова и его семьи, а также антисемитских высказываний в адрес президента Украины Владимира Зеленского. 28 февраля неправительственная организация «Дом Израиля» сообщила об обнаружении свастики, нарисованной на стене еврейского кладбища в Самгорском районе Тбилиси.



Свобода вероисповедания в оккупированных регионах

Согласно докладу, руководители оккупированной Россией Абхазии и Цхинвальского региона подверглись критике со стороны религиозных лидеров за введение ограничений в отношении некоторых религиозных групп, включая частичный запрет на деятельность Свидетелей Иеговы. Несмотря на то, что ГПЦ и РПЦ считают православные церкви обоих регионов частью Грузинской Православной Церкви, представители ГПЦ заявили, что цхинвальские «власти» оказывают давление на православные церкви с целью присоединения к РПЦ. Между тем некоторые абхазские религиозные деятели по-прежнему поддерживали идею преобразования православных храмов региона в автокефальную Абхазскую Православную Церковь.



«Власть» Цхинвальского региона считала богослужение ГПЦ незаконным, но разрешила его осуществление на практике, а священнослужителям ГПЦ вообще запретили въезд в Абхазию. В связи с этим в докладе говорится, что «представители ГПЦ не могли въезжать в Абхазию, в том числе в Гальский район, и проводить богослужения».



Грузинская Православная Церковь

Как и в предыдущих докладах, в документе 2022 года отмечается, что законодательство и политика продолжают предоставлять Грузинской Православной Церкви особые привилегии, которыми не могут пользоваться другие религиозные группы. ГПЦ освобождена от налогов и налога на имущество, взимаемых со строительства, реставрации и содержания культовых сооружений. Грузинская Православная Церковь имеет исключительное право на приобретение несельскохозяйственной государственной собственности путем прямой продажи, когда другие группы должны участвовать в публичных тендерах.



В докладе говорится, что Парламент в очередной раз не выполнил постановление суда об ограничении налоговых и имущественных привилегий, исключительных для ГПЦ, и распространении их на другие религиозные группы.



Опасения мусульманской общины

Государственный департамент также указывает на неурегулированный юридический спор по поводу мечети в Батуми и отсутствие прогресса в многочисленных делах, связанных с религиозной собственностью. Мусульмане в очередной раз выразили обеспокоенность отсутствием прозрачности со стороны правительства в его решениях о строительстве мечетей. У некоторых мусульманских групп возникли проблемы с признанием властями их религиозной собственности.



Мусульманские лидеры и неправительственные организации говорят о влиянии и фаворитизме правительства в отношении спонсируемой государством группы «Управление мусульман всея Грузии».



Конституционный суд не принял решения о том, будет ли он рассматривать дело девяти христианских и мусульманских религиозных организаций, которые возражали против ограничения прав отдельных религиозных организаций на приобретение государственного имущества.



По-прежнему продолжалась напряженность между мусульманами и христианами в селе Букнари в регионе Гуриа, где в 2021 году группа христиан напала на двух подростков-мусульман, когда они «шли в молельню, расположенную в частном доме, или возвращались из нее».



Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





