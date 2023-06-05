

Гарибашвили и Шольц проведут встречу в Берлине

05.06.2023 16:28





Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили 9 июня проведут встречу в Берлине. Об этом сообщает правительство Германии.



Как указано в заявлении, на встрече будут рассмотрены актуальные вопросы внешней политики, безопасности и европейской политики, а также темы сотрудничества в области экономической политики.





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