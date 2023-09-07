

Виола фон Крамон: Нам нужно найти компромисс, согласно которому мы предоставим Грузии статус сейчас, с возможностью отозвать его

07.09.2023 20:01





«Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы увидим Грузию в качестве члена Евросоюза, но до этого нас ждут препятствия», — заявила в эксклюзивном интервью «Радио Грузии» депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон.



Виола фон Крамон прокомментировала заявление президента Европейского совета Шарля Мишеля, согласно которому Евросоюз должен быть готов принять новых членов в 2030 году.



Как говорит фон Крамон, вступление Грузии через семь лет было бы отличным, хотя она назвала бы 10 лет более реалистичным сроком.



«Не существует ускоренного способа вступления в Евросоюз. Финляндия вступила в Евросоюз быстрее всех за всю историю этой организации. На это ушло 3,5 года. Финляндия – маленькая страна, это демократическое государство с хорошим управлением. Хочу сказать, что в случае с Финляндией все условия были соблюдены, однако процесс вступления занял 3,5 года. Теперь представьте себе такие страны, как Грузия, Молдова и Украина, а также государства Западных Балкан, где не хватает институтов, меньше возможностей для развития внутри институтов, законодательство ЕС, которому должно соответствовать законодательство стран-кандидатов, является всеобъемлющим, сложным и техническим. Поэтому это невозможно сделать за несколько недель. Это требует проведения большой работы. Что касается сроков, если за семь лет мы сможем добиться результатов, это было бы здорово. Это будет считаться быстрым процессом. Я бы рассматривала 10 лет, что более реалистично. Если Шарль Мишель говорит о семи годах, то я бы несколько увеличила бы свои ожидания, но подошла бы более реалистично, потому что процесс вступления может продлиться дольше, что связано с выполнением требований, предъявляемых Евросоюзом, а также политическим развитием в странах-кандидатах», — заявила Виола фон Крамон.



Виола фон Крамон также подчеркнула необходимость выполнения рекомендаций Евросоюза для Грузии. В то же время она заявила, что поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС в октябре при определенных условиях.



«Я считаю необходимым, чтобы Грузия выполнила все 12 рекомендаций Евросоюза, но, как я полагаю, а это не позиция правительства Германии или Европарламента, мы должны найти компромисс, посредством которого мы теперь предоставим Грузии статус страны-кандидата в членство ЕС, с возможностью его отзыва. И тогда будем работать в течение 2-3 лет. Если условия не будут выполнены, то мы найдем способ снять статус кандидата. В настоящее время такой статьи в соглашении ЕС нет, и нам нужно пересмотреть, как это можно сделать», — заявила Виола фон Крамон.







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