

Госдеп США выражает обеспокоенность решением Нацбанка Грузии

20.09.2023 22:38





Госдепартамент США выражает обеспокоенность решением Нацбанка и говорит о рисках возможных санкций. По их мнению, те, кто осуществляет сделки с Отаром Парцхаладзе, подсанкционным экс-генпрокурором Грузии, подвергают себя риску санкций.



Высокопоставленный чиновник Госдепа ответил письмом вашингтонскому бюро ТВ «Формула».



"14 сентября США ввели санкции в отношении грузино-российского олигарха Отара Парцхаладзе, который сотрудничал с ФСБ для оказания влияния на грузинское общество и политику в пользу России. Санкции против него были введены согласно указу № 14024, который вводит санкции в отношении специфической, наносящей ущерб деятельности Правительства Российской Федерации.



Мы сожалеем о решении Национального банка Грузии. Физические и юридические лица, которые проводят операции с Парцхаладзе или другими лицами, подпадающими под санкции в соответствии с нашими санкциями, связанными с Россией, подвергают себя риску санкций.



Банковская система Грузии была одним из лучших достижений в демократической истории Грузии. Независимый национальный банк является краеугольным камнем здоровой экономики любой страны", - отмечает Госдеп.



14 сентября США ввели санкции против бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе в контексте продолжающейся войны на Украине. В Госдепартаменте отметили, что ФСБ России использовала Парцхаладзе для влияния на грузинское общество и политику в пользу России.





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