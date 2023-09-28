

Грузия намерена искоренить случаи передачи вируса бешенства людям от собак к 2030 году

28.09.2023 12:31





Грузия присоединилась к вызову и стратегии, разработанной международными организациями, которые подразумевают полное искоренение случаев передачи вируса бешенства людям от собак к 2030 году, заявил замглавы Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе.



В Тбилиси проходит четвертая региональная конференция Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH). Грузия уже второй раз принимает региональную встречу этой организации.



Ведущие эксперты Европы, Кавказа и Центральной Азии рассматривают стандарты благополучия животных, современные подходы управления популяцией собак, превенцию случаев бешенства и вопросы повышения сознательности общества.



Цель конференции – поделиться опытом, связанным со стандартами WOAH и их полноценным внедрением.



"Организация данного мероприятия является уникальной возможностью, которую предлагает нам Национальное агентство продовольствия. Грузинские специалисты вкладывают большие усилия и ресурсы в достижение глобальной цели – полная ликвидация случаев бешенства, вызываемого собаками у людей, к 2030 году", – заявил представитель WOAH Паоло Дала Вила.



По его словам, Грузия является передовой страной в регионе в плане борьбы с бешенством.



"Я верю, что это мероприятие поможет внедрить стандарты Всемирной организации охраны здоровья животных для усиления ветеринарного обслуживания в регионе", – подчеркнул Дала Вила.



В рамках госпрограммы Национальное агентство продовольствия ежегодно вакцинирует около 270 тысяч животных.

Международная конференция продлится в течение трех дней, в мероприятии, кроме иностранных гостей, участвуют представители парламентского комитета по вопросам защиты окружающей среды, Агентства мониторинга животных Тбилиси и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.



В мае этого года в Хонском районе (регион Имерети) был введен карантин из-за лабораторно подтвержденного случая бешенства. Ранее случаи бешенства у животных были выявлены в Амбролаури, Мартвили и Кутаиси.



В 2023 году в Тбилиси вирус бешенства был выявлен у двух собак, а в прошлом году в столице не было ни одного случая бешенства. Что касается участившихся случаев вируса бешенства в регионах, то, по словам специалистов, это, с одной стороны, связано с невакцинированными животными, а с другой – легко заражаются животные, которых часто возят на охоту.



Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%.



Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней.



При бешенстве животные начинают лаять хриплым голосом, ведут себя неадекватно, у них наблюдается паралич гортани, периодически не могут закрывать челюсть. Также во время бешенства у собак могут быть расширены зрачки.



Специалисты просят при сомнительных симптомах позвонить частному ветеринару или в Департамент ветеринарии Национального агентства продовольствия по номеру 1501. Специалисты агентства на месте оценивают состояние животного.





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