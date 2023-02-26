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Грузия впервые пробилась на Чемпионат мира по баскетболу
26.02.2023 22:21
Впервые в истории сборная Грузии по баскетболу пробилась на Чемпионат мира, который пройдет в Филиппинах, Японии и Индонезии в конце августа-начале сентября 2023 года.
Поединок Грузия-Исландия в Тбилиси должен был решить, какая команда сыграет на чемпионате мира. Драматический матч, достойный финальной игры, завершился победой Исландии — 80:77.
Поскольку Грузия выиграла в Рейкьявике с разницей в 3 очка и опережала соперника на одно очко в таблице, даже в случае поражения на 1, 2 и 3 очка сборная Грузии проходила на ЧМ.
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