

Грузия впервые пробилась на Чемпионат мира по баскетболу

26.02.2023 22:21





Впервые в истории сборная Грузии по баскетболу пробилась на Чемпионат мира, который пройдет в Филиппинах, Японии и Индонезии в конце августа-начале сентября 2023 года.



Поединок Грузия-Исландия в Тбилиси должен был решить, какая команда сыграет на чемпионате мира. Драматический матч, достойный финальной игры, завершился победой Исландии — 80:77.



Поскольку Грузия выиграла в Рейкьявике с разницей в 3 очка и опережала соперника на одно очко в таблице, даже в случае поражения на 1, 2 и 3 очка сборная Грузии проходила на ЧМ.





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