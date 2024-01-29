

В Абхазию не впустили представителя ЕС по кризису на Южном Кавказе

29.01.2024 00:18





Т.н. власти оккупированной Абхазии отказали в посещении специальному представителю ЕС по кризису на Южном Кавказе и Грузии Тойво Клаару.



«В рамках своего мандата я собирался посетить Абхазию в конце января 2024 года. К сожалению, наши собеседники там сказали мне, что это невозможно», - говорится в заявлении Тойво Клаара, которое распространяет Jam News.



По его словам, за последние полгода это уже второй отказ т.н. властей Абхазии.



«За последние полгода мы получаем такой ответ уже второй раз. Как вы знаете, за последние шесть лет я много раз посещал Абхазию с того времени, как я стал специальным представителем ЕС, вместе с сопредседателями Женевских международных дискуссий, а также самостоятельно, со своей командой. ЕС играет ключевую роль в содействии диалогу и усилиям по разрешению конфликтов на Южном Кавказе в целом, в том числе между Тбилиси и Сухуми», - пишет Тойво Клаар.



По его словам, несмотря на фундаментальные политические разногласия по некоторым ключевым вопросам, Евросоюзу всегда удавалось сохранять действующими каналы связи с Абхазией.



«Относительная открытость Абхазии не должна стать жертвой войны России против Украины», - пишет Клаар.



По его словам, закрытие каналов коммуникации с Абхазией не отвечает интересам кого бы то ни было.



«Мы подошли к ситуации, когда Абхазия, похоже, закрывается. Я не вижу, чтобы это отвечало интересам кого бы то ни было, и менее всего это в интересах населения Абхазии. Есть много проблем, которые необходимо решать. Но закрытие пространства для международного взаимодействия или ограничение деятельности международных организаций – и, следовательно, также помощи, поступающей в Абхазию, — только усугубит эти проблемы», - написал Тойво Клаар.





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