

Троих цхинвальских «депутатов» лишили гражданства РФ за привычку фантазировать о «Великой Южной Осетии»

13.02.2024 13:04





Трое «депутатов» Цхинвали лишены гражданства РФ — Давид Санакоев, Гарри Мулдаров и Джамбулат Медоев — их действия признаны «недружественными и наносящими вред отношениям Южной Осетии и Российской Федерации».



Один из де-факто депутатов Давид Санакоев заявил, что подобными действиями так называемые власти «пытаются сломать то, что строили десятилетиями предшественники».



«Наши отцы и наши братья — многие из которых положили на это свои жизни. За это надо будет нести ответственность. Готовы ли эти люди к этому или нет — этот вопрос они должны задать себе», — заявил Санакоев.



Началось все с так называемой предвыборной гонки до того, как де-факто лидером избрали Алана Гаглоева. Против бывшего в то время «кандидата» и прежнего «лидера» Анатолия Бибилова его оппоненты развернули борьбу: обвинили Бибилова в том, что он «сдал грузинам» село Цнелиси.



«Для пиара даже запустили процедуру импичмента президенту Бибилову, хотя знали, что это невозможно реализовать без Конституционного суда, да и голосов им для этого явно не хватало, но пропиарились», — пишет «Чреба».



Анатолий Бибилов с 2019 по 2020 год им «на пальцах» в закулисье и на камеры объяснял, что не стоит «раздувать» тему «границ», не посовещавшись со «стратегическим партнером» — Россией.



«Будучи президентом, Бибилов просил при приватных разговорах, объяснял на пальцах, почему Российской Федерации сейчас не нужна война на Кавказе, что нарисованная Google-карта не соответствует тем данным, которые согласованы с РФ и подписанным с российской стороной договорам, но его обращения все время пытались заглушить истеричным ором и причитаниями о том, что он — предатель родины. Лживые обвинения депутатов доходили чуть ли ни до того, что Бибилов сам лично передал Цънелис грузинам», — отмечает «Чреба».



Но «депутаты» увещеваний Бибилова не слышали. Не слушали они и российских сенаторов, сотрудников «Совбеза», которые детально объясняли им, почему «не стоит раздувать тему принятия нарисованной Робертом Остаевым, Гарри Мулдаровым, Джамболатом Медоевым, Амираном Дьяконовым, Зазой Дриаевым, Аланом Гаглоевым карты Южной Осетии. Да, да, тот самый Гаглоев, который сегодня президент. Ни Бибилов, ни представители РФ не были тогда услышаны».



Именно на теме «границ» и убийства Инала Джабиева Алан Гаглоев стал президентом, так называемые депутаты добились своего — «народ им поверил, но после выборов все сразу же замолчали как о Джабиеве, так и о границах вплоть до конца 2023 года».



И теперь до «парламентских выборов» в Цхинвальском регионе, которые намечены на лето 2024 года, «снова началась свистопляска» трех де-факто депутатов Гарри Мулдарова, Джамболата Медоева, Давида Санакоева.



«Депутаты прекрасно понимают, что те территории, которые они охватили рисуя карту, столетия не принадлежат Южной Осетии, но не смотря на это и на то, что если парламент утвердит эту карту, то Южная Осетия должна развязать войну с Грузией, чтобы отобрать эти земли. Теперь уже Алан Гаглоев, Алан Алборов и Зита Бесаева их просили не раздувать эту тему.



Просьба в том, чтобы не создавать предпосылок для открытия второго фронта со стороны Грузии, так как Россия сейчас проводит СВО и не хочет разрываться на две части, однако она была проигнорирована. Ведь выборы на носу.



Однако недальновидные «политики» не нашли другой темы для предвыборного хайпа, как тыкать в нарисованную ими же карту. Поняв серьезность ситуации Амиран Дьяконов и Роберт Остаев вовремя соскочили с этой темы. Но а трое все таки доигрались», — пишет «Чреба».





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