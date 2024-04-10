

Китай поставил Украине десятки тысяч дронов для ударов по России

10.04.2024 23:55





Иран продал России тысячи дронов для бомбардировки украинских городов, еще 6000 беспилотников должно быть произведено в особой экономической зоне «Алабуга» по иранской лицензии. Между тем Украина в гораздо больших количествах закупает дроны для обстрела фронтовых позиций противника у другого партнера России — Китая.



Украина нашла способы заполучить десятки тысяч дронов, а также наладить поток запчастей для них из Китая, пишет The Wall Street Journal. В основном осуществляются закупки готовой продукции, прежде всего компании SZ DJI Technology, в магазинах и у поставщиков. Кроме того, китайские компоненты применяются в беспилотниках собственного производства, которое растет стремительными темпами.



По словам Георгия Цхакая, советника по обороне Министерства цифровой трансформации Украины, за последние полтора года число производителей дронов в стране выросло с семи до почти 300. Сотни тысяч простых, дешевых аппаратов, которые могут нести взрывчатку, выпускаются кустарным и промышленным способом.



Ежемесячно Вооруженные силы Украины применяют на поле боя около 10 000 дронов. DJI заявила WSJ, что старается ограничить применение своей продукции в военных целях, но не может контролировать их использование после покупки.



Запрет в США на использование дронов DJI для военных, а также китайских компонентов в принципе при производстве собственных беспилотников стал одной из причин, по которой американские дроны слишком дороги. Хотя США пытались наладить поставки в Украину, многие американские коммерческие дроны стоят на десятки тысяч долларов больше, чем китайские модели. В Украине и хотели бы тестировать и использовать больше американских дронов, но «мы все-таки ищем более экономически выгодные решения», сказал WSJ замминистра цифровой трансформации Георгий Дубинский.



Кроме того, каждое обновление программного обеспечения для дронов требует одобрения Пентагона. Однако ситуация на поле боя меняется так быстро, что программистам и инженерам приходится постоянно вносить коррективы в свои модели. «То, что летает сегодня, не сможет летать завтра, — говорит Дубинский. — Нам нужно быстро адаптироваться к появляющимся технологиям. Инновационный цикл в этой войне очень короток».



В США несколько сотен стартапов занимаются разработкой небольших дронов, некоторые из них поддерживает Пентагон. Но аппараты, предназначенные для коммерческого использования (которыми прежде всего и занимаются производители), оказалось сложно переделать для военных целей. В результате у США нет значимого присутствия в первой в истории войне беспилотников.



Американские дроны дороги, глючат, плохо противостоят средствам радиоэлектронной борьбы, далеко не всегда могут завершить миссию и выполнить задачу в соответствии с заявленными параметрами, рассказали WSJ руководители стартапов и бывшие военные в США, операторы дронов на передовой и чиновники в Украине.



«Общая репутация каждого класса американских дронов в Украине такова, что они не работают так же хорошо, как другие системы», – признал Эдам Брай, гендиректор стартапа из Кремниевой долины Skydio, который в начале войны отправил в Украину сотни своих лучших дронов. Но ее аппараты оказались «не очень успешными на линии фронта», сказал он.



С тех пор сотрудники Skydio 17 раз ездили в Украину, и новые дроны построены с учетом мнений и потребностей украинских военных и служб безопасности, а не требований Пентагона, говорит Брай.



Разработкой дронов и программного обеспечения для них Украине помогают заниматься в том числе крупные компании, такие как Palantir и Microsoft, несколько американских миллиардеров, а также стартапы и предприниматели в Северной Америке, Европе и Австралии, пишет The Washington Post.





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