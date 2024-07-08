

В результате удара России по детской больнице в Киеве есть жертвы, под завалами остаются люди

08.07.2024 17:20





В результате атаки России повреждена больница, под завалами остаются люди, точное количество погибших и раненых на данный момент неизвестно, - об этом пишет в соцсети президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, детская больница «Охматдет» в Киеве, является одной из важнейших не только в Украине, но и в Европе.



«Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает», - заявил Зеленский.



Позже представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что по имеющейся на данный момент информации, в результате удара по больнице не менее 2 человек погибли и 15 пострадали.



В то же время в Минздраве Украины сообщили, что начат сбор средств в помощь Национальной детской специализированной больнице.



По данным украинских СМИ, киевская больница «Охматдет» - крупнейшая детская больница Украины, рассчитанная на 620 коек, где ежегодно лечатся до 18 тысяч детей.





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