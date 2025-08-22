Тбилиси занимает 316-е место в рейтинге стоимости жизни в разных городах мира

22.08.2025 18:54





В сравнении с июлем столицы Грузии «подешевела» всего на 2 позиции рейтинга. Об этом указывает индекс от международной платформы анализа цен Numbeo.



По стоимости жизни Тбилиси опережает Баку (345-е место), Минск (379-е место) и Киев (350-е место) и уступает Москве (245-е место) и Санкт-Петербургу (282-е место).



При этом столица Грузии дешевле, чем соседние Ереван (268-е место) и Стамбул (265-е место), а также популярный для релокации Белград (243-е место).



По данным Numbeo, в Тбилиси предполагаемые ежемесячные расходы для семьи из 4-х человек составляют 6 247 лари без учёта съёма жилья. Одному человеку в среднем нужно 1 736 лари без аренды.



Для сравнения в Ереване семье из 4-х человек (без аренды) нужно 7 359 лари, в Стамбуле — 7 234 лари, а в Белграде — 7 156 лари. Один человек в Ереване тратит 2 066 лари, В Стамбуле — 1 984 лари, в Белграде — 2 105 лари.



Стоимость жизни в столице Армении выше на 19%, чем в столице Грузии, а аренда жилья в среднем дороже на 1,2%. Стамбул опережает Тбилиси на 19,8% по стоимости жизни и на 28% по цене аренды, в Белграде расходы выше на 28,8%, а аренда на 21,1%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





