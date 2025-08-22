Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
США приостановили действие рабочих виз для водителей коммерческих грузовиков


22.08.2025   12:23


Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты приостановили выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков.

По его словам, растущее число иностранных водителей, управляющих большегрузными автомобилями на дорогах США, ставит под угрозу жизнь американцев.

«Мы немедленно приостанавливаем выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков. Растущее число иностранных водителей, управляющих большегрузными автомобилями на дорогах США, ставит под угрозу жизнь американцев и сокращает средства к существованию американских дальнобойщиков», — написал Рубио.


