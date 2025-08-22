США приостановили действие рабочих виз для водителей коммерческих грузовиков

22.08.2025 12:23





Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты приостановили выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков.



По его словам, растущее число иностранных водителей, управляющих большегрузными автомобилями на дорогах США, ставит под угрозу жизнь американцев.



«Мы немедленно приостанавливаем выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков. Растущее число иностранных водителей, управляющих большегрузными автомобилями на дорогах США, ставит под угрозу жизнь американцев и сокращает средства к существованию американских дальнобойщиков», — написал Рубио.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





