

Банки Кипра закрыли счета 82% клиентов из РФ

25.01.2024 00:12





Крупнейший офшор российского бизнеса в Европе, куда стекались десятки миллиардов долларов сырьевых сверхдоходов «тучных» лет до аннексии Крыма, окончательно закрыл двери для россиян.



Банки Кипра в период с 2014 по 2022 года закрыли счета 82% клиентам из РФ, сообщает Associated Press со ссылкой на статистику местных финансовых властей. Объем депозитов, которые российские граждане и компании хранят в кипрских банках, за тот же период схлопнулся вчетверо (на 76%). В общей сложности в банковской системе островной республики были закрыты 126 тысяч счетов, главных образом связанных с Россией клиентов, а отказ в банковском обслуживании получили 60 тысяч физических и юридических лиц. Объем «изгнанных» с Кипра средств власти оценивают в 43,5 млрд евро.



Тесные связи Кипра с российским капиталом ушли в историю, заявил президент республики Никос Христодулидис, выступая перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) во вторник. «Я признаю, что были допущены ошибки», — сказал он, комментируя обвинения в том, что на Кипре годами отмывались сомнительные деньги российского происхождения. Ошибкой, по словам Христодулидиса, была и программа «золотых паспортов», с помощью которой гражданство Кипра выдавалось за инвестиции в экономику республики.



Власти Кипра весной начали расследование российского присутствия на острове, открыв в общей сложности 29 дел после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов. Среди них оказались Роман Абрамович и Алишер Усманов.



В декабре на Кипр прибыл «десант» из агентов ФБР и Службы по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые помогут местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций. Одно из главных дел — перерегистрация владельцем «Северстали» миллиардером Алексеем Мордашовым своей доли в немецком туроператоре TUI за несколько минут до публикации санкционного списка Евросоюза.



Под угрозой жестких мер не менее 10 крупных российских компаний покинули Кипр за последние полгода. Среди них TCS Group Holding, головная компания Тинькофф банка; Etalon Group, однин из крупнейших застройщиков в РФ; крупнейший производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта в СНГ «Трансмашхолдинг», рекрутинговый сервис HeadHunter и онлайн-ретейлер Ozon.





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