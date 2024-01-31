

Омбудсмен призвал «Wolt Georgia» открыть курьерам доступ к приложению компании

31.01.2024 19:15





Народный защитник обратился к «Wolt Georgia» с рекомендацией устранить дискриминацию, вызванную тем, что выражали мнение отличное от мнения руководства компании.



По данным Аппарата Омбудсмена, из-за публичных высказываний касательно проблем, связанных с условиями труда и других протестных действий, компания заблокировала доступ к приложению некоторым курьерам. Однако в качестве основания для принятия данного решения, компания назвала неисполнение трудовых обязанностей в течение 2 недель.



«Опираясь на новейшие стандарты, разработанные международными институтами и судами разных стран, Народный Защитник посчитал, что курьеры, работающие через платформу, независимо от их «партнерского» статуса, являются лицами, состоящими в трудовых отношениях с компанией и, следовательно, они имеют право пользоваться гарантиями, основанными на трудовом законодательстве», — говорится в заявлении Омбудсмена.



Кроме того, Народный защитник считает проблемным условие, указанное в договоре компании, согласно которому работник может расторгнуть договор, если курьер не будет исполнять свои трудовые обязанности в течение 2 недель. Соответственно, по мнению омбудсмена, договор дает работодателю право прекратить трудовые отношения со всеми теми лицами, которые отказываются использовать приложение в связи с протестом.



По оценке Народного защитника, эта запись в договоре может содержать дискриминацию. Кроме того, по оценке омбудсмена, озвученная компанией причина расторжения трудового договора противоречит позиции самой «Wolt» о том, что график курьеров свободный и свое рабочее время они могут определять по своему желанию.



На основании вышеизложенного Народный защитник обратился к «Wolt Georgia» немедленно прекратить блокирование доступа к приложению, а в дальнейшем не допускать дискриминацию в трудовых отношениях, а также обеспечить реализацию политики равенства.



Как отмечает в документе Народный защитник, речь идет о событиях, произошедших во время акции протеста курьеров Wolt в феврале 2023 года. Курьеры потребовали улучшения условий труда и прекращения дискриминационных действий со стороны компании.



Netgazeti обратился к представителю «Wolt Georgia» с вопросом, согласны ли в компании с мнением Омбудсмена и планирует ли они учесть его рекомендации? В случае получения ответа материал будет обновлен.





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