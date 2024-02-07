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Кобахидзе: Строительство порта Анаклия будет одним из главных приоритетов нашего правительства
07.02.2024 19:20
Строительство порта Анаклия будет одним из главных приоритетов нашего правительства - об этом заявил на встрече с оппозицией кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу.
По его словам, работы уже начались, в этом году будет выбрана частная компания, которая возглавит эти работы.
«Что касается портов, то предметом особой заботы будет должное начало, осуществление проекта Анаклии. Работы уже начались, в этом году будет выбрана частная компания, которая возглавит эти работы. Также, как вы знаете, государство планирует вложить в этот проект многомиллионные инвестиции. Все будет осуществлено в соответствии с планом.
Строительство порта Анаклия будет одним из главных приоритетов нашего правительства. Наряду с этим должное внимание будет уделено развитию других портов, укреплению ресурсов. Особенно это касается развития порта Поти, усиления ресурсов. Также продолжится активная работа по проекту Черноморского кабеля электропередачи», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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