

Кобахидзе: Строительство порта Анаклия будет одним из главных приоритетов нашего правительства

07.02.2024 19:20





Строительство порта Анаклия будет одним из главных приоритетов нашего правительства - об этом заявил на встрече с оппозицией кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу.



По его словам, работы уже начались, в этом году будет выбрана частная компания, которая возглавит эти работы.



«Что касается портов, то предметом особой заботы будет должное начало, осуществление проекта Анаклии. Работы уже начались, в этом году будет выбрана частная компания, которая возглавит эти работы. Также, как вы знаете, государство планирует вложить в этот проект многомиллионные инвестиции. Все будет осуществлено в соответствии с планом.



Строительство порта Анаклия будет одним из главных приоритетов нашего правительства. Наряду с этим должное внимание будет уделено развитию других портов, укреплению ресурсов. Особенно это касается развития порта Поти, усиления ресурсов. Также продолжится активная работа по проекту Черноморского кабеля электропередачи», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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