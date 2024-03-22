

Гендиректор «Ингури ГЭС» рассказал о грузе, перевезенном через Ингурский мост

22.03.2024 13:58





Несколько дней назад из Абхазии в сторону Зугдиди перевезли часть трансформаторной подстанции, заявил «Эху Кавказа» гендиректор «Ингури ГЭС» Леван Мебония.



9 марта абхазский телеграм-канал RESPUBLICA опубликовал снятые в Гали видеокадры груза. В публикации речь шла о «тайной операции», проведенной при участии властей самопровозглашенной республики.



Мебония утверждает, что трансформатор был перевезен в Абхазию и установлен на одной из подстанций в 2017 году, сейчас конструкцию разобрали и перевозят для установки на новой подстанции в Цхалтубо. Интерес, возникший после публикации видеокадров в соцсетях, Мебония сравнил с бурей в стакане.





В грузинском Институте исследования демократии (DRI) 20 марта заявили, что Россия, возможно, сотрудничает с Тбилиси и использует территорию Абхазии для обхода санкций. НПО со ссылкой на источники сообщило, что на прошлой неделе в Гальском районе наблюдалось активное движение грузовиков с российскими номерами через Ингурский мост в направлении Зугдиди и обратно.



Информацию, опубликованную неправительственной организацией, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «классической дезинформацией». «Это атака на интересы грузинского государства – надеюсь, что доноры этой НПО выразят правильную позицию относительно этой дезинформации, которая распространяется именно за счет иностранного финансирования», – сказал он.





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