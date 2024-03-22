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На строительство 4,5 км новой дороги к границе с РФ потратят 225 млн лари
22.03.2024 14:45
Минрегионразвития Грузии продолжает искать подрядчиков на проект новой объездной дороги, ведущей через Дарьяльское ущелье к границе с Россией.
По информации bm.ge, для строительства участка протяженностью 4,5 км в Казбегском муниципалитете Департамент автодорог повторно объявил тендеры общей стоимостью 225 миллионов лари. То есть примерно 55 миллионов лари за километр.
Дороговизну объясняют особенностями проекта – дорога с двумя полосами движения проходит в сложнейшей географической зоне, 88% ее протяженности приходится на тоннели и эстакады.
Согласно тендерной документации, в долине реки Терги должны построить две эстакады протяженность 2018 метров и 636 метров, а также два тоннеля – по 460 и 846 метров.
Основные параметры:
• расчетная скорость – 60 км/ч;
• ширина — 14 метров;
• ширина проезжей части — 7 метров;
• ширина одной полосы движения — 3,5 метра.
Тендер на строительство дороги Минрегионразвития проводит уже во второй раз. Первый состоялся в июне 2023 года. В нем приняли участие пять китайских госкомпаний, но позже все участники получили дисквалификацию.
Новая дорога заменит старый и сложный участок Степанцминда-Гвелети. Пропускная способность увеличится, а время в пути уменьшится. Пользоваться ей можно будет даже во время сильных снегопадов.
Новая дорога будет одним из узловых участков новой магистрали. Благодаря ей до поселка Коби можно будет доехать не заезжая в Степанцминда.
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