

Планируется запуск авиарейсов из Батуми в направлении Тбилиси, Местия и Телави

02.04.2024 21:55





В Грузии планируется запустить рейсы по маршрутам Тбилиси-Батуми-Тбилиси, Местия-Батуми-Местия, Телави-Батуми-Телави и другие. На реализацию планов по запуску внутренних рейсов из государственного бюджета будет выделено более 18 миллионов лари.



Объединение аэропортов Грузии должно обеспечить организацию полетов по указанным авианаправлениям «с целью перевозки пассажиров и развития туризма».



Согласно постановлению правительства Грузии, Объединению аэропортов Грузии поручено через систему электронных закупок закупить услуги по авиаперевозкам по воздушному маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси общей стоимостью не более 3 049 973 долларов США в эквиваленте в лари. Полеты должны быть выполнены в течение 2 лет с момента заключения контракта.



Что касается рейсов Местия-Батуми-Местия, Телави-Батуми-Телави и других, Объединение аэропортов должно объявить отдельный тендер общей стоимостью не более 5 601 140 долларов США в эквиваленте в лари. В этом случае должны быть выполнены в течение 1 года с момента заключения контракта.



Условия полетов и цена на билеты определит Объединение аэропортов Грузии. Известно, что на каждого пассажира должна быть предусмотрена возможность провести не менее 15 килограммов багажа.







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