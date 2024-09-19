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Власти Грузии решили «поддержать малый бизнес» за 40 дней до выборов
19.09.2024 20:29
Грузинские власти за 40 дней до парламентских выборов объявили о запуске новой программы поддержки малого предпринимательства, направленной на «стимулирование экономического роста и создание новых рабочих мест».
Проект, уже официально стартовал 16 сентября 2024 года и он был разработан государственным агентством «Производи в Грузии». Как раз в аккурат перед выборами он «ориентирован на бизнесы» с доходом до 500.000 лари.
Основные элементы программы включают полное или частичное финансирование процентных ставок по кредитам, доступ к консультационным услугам с софинансированием до 25.000 лари и предоставление 80% государственной гарантии в процессе кредитования. Кредиты будут выдаваться на сумму от 20.000 до 50.000 лари сроком на пять лет.
Согласно анонсу властей Грузии, отдельное внимание в рамках программы уделяется уязвимым категориям предпринимателей. Полное покрытие процентных ставок предусмотрено для бизнеса с доходом до 30.000 лари, зарегистрированного менее года назад, для женщин-предпринимательниц и для предпринимателей, проживающих в горных регионах Грузии.
Для всех остальных участников предусмотрена возможность получения кредитов под 8,5% годовых с частичным софинансированием.
Программа также является частью более широкого пакета мер, реализуемого агентством «Производи в Грузии», и нацелена на поддержку ИЧП и малого бизнеса. Это не только финансовая помощь, но и «доступ к обширным консультационным и образовательным ресурсам».
Представители агентства призывают предпринимателей обращаться в консультационные центры или звонить по телефону горячей линии 15-25 для участия в программе.
В правительстве ожидают, что эта инициатива будет способствовать развитию «предпринимательской активности», созданию рабочих мест и поддержке тех, кто намерен начать или расширить свой бизнес.
Важно отметить, что программа запускается на фоне опасений среди микропредпринимателей, которые выражали обеспокоенность возможной потерей грантов из-за ухода из Грузии иностранных доноров, после принятия закона «об Иноагентах».
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