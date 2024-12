В старом Тбилиси открылся ibis Styles

27.12.2024 12:23





ibis Styles, креативный бренд экономичного сегмента Accor, объявляет об открытии ibis Styles Old Tbilisi. Отель расположился в новом здании в самом сердце исторического центра столицы Грузии, в пешей доступности от знаменитой площади Свободы, местных магазинов и уютных кафе. ibis Styles Old Tbilisi предлагает гостям современные и комфортабельные номера, оформленные в креативном стиле, вдохновленном красотой грузинского алфавита.



Каждый отель ibis Styles уникален и имеет свою историю, яркий дизайн и тематику, призванную вдохновлять гостей на творчество и самовыражение. Бренд ibis Styles придерживается философии креатива, предлагая смелые дизайны, реализованные в более чем 680 отелях бренда по всему миру. От тематических номеров до ярких общественных пространств бренд ibis Styles воплощает в себе яркую индивидуальность места пребывания, приглашая гостей исследовать, открывать новые горизонты и вдохновляться.



Открытие ibis Styles Old Tbilisi продолжает стремительное развитие портфолио Accor в Грузии, которое в настоящее время насчитывает 13 отелей в стране и более 10 объектов запланированы к открытию на ближайшие годы.



«Отели ibis Styles известны по всему миру благодаря своим ярким, тематическим дизайнам, пробуждающим любопытство и творчество. Открытие нового ibis Styles Old Tbilisi подчеркивает наше стремление к дальнейшему расширению в Грузии и продолжающийся активный рост на этом перспективном рынке. Широкая сеть каналов дистрибуции и глобального присутствия Accor позволит привлечь в это популярное направление еще больше туристов, тем самым продолжая нашу миссию сделать путешествия доступными для всех», — отмечает Алексис Деларофф, Генеральный директор Accor New East Europe.



«ibis Styles Old Tbilisi предлагает стильное и гостеприимное пребывание в Тбилиси, создавая и уникальное предложение на рынке. Уверены, что отель станет новым центром притяжения не только для местных жителей, но и для гостей со всего мира», — добавляет Кетеван Лорткипанидзе, Генеральный менеджер ibis Styles Old Tbilisi.



ibis Styles Old Tbilisi предлагает к услугам гостей 67 стильных номеров различных категорий, в числе которых номера с выходом на балкон и просторными жилыми зонами, а также семейные номера вместимостью до четырех человек. В каждом номере гости найдут все необходимое для работы и отдыха, включая инновационную кровать Sweet Bed™ от ibis Styles для самого комфортного сна. Идеально сочетая современные элементы с очарованием исторической архитектуры Тбилиси, ibis Styles Old Tbilisi представляет собой яркое пространство для общения, где можно провести время в компании друзей и близких.



Гости отеля могут заглянуть на чашечку кофе или бокал вина в уютный и стильный бар отеля Calligraphy. В меню представлены легкие закуски, прохладительные напитки и тщательно отобранная коллекция лучших грузинских вин. Вне зависимости от цели поездки, будь то уединенный отдых или встреча с друзьями, гостеприимная атмосфера бара обеспечит гостям незабываемые впечатления.



Благодаря удачному расположению ibis Styles Old Tbilisi станет идеальным местом для проведения корпоративных встреч, переговоров и других мероприятий. К услугам гостей — два конференц-зала Meidani и Kala Ubani, оборудованных высокоскоростным Wi-Fi, профессиональной звуковой системой и экраном для трансляции видео и презентаций. Для дополнительного удобства предусмотрен трансфер в Международный аэропорт Тбилиси, расположенный всего в 15 минутах езды от отеля.



Гости, останавливающиеся в отелях бренда ibis Styles, получают доступ к глобальной программе лояльности ALL - Accor Live Limitless, которая предоставляет широкое разнообразие услуг, вознаграждений и впечатлений.





(R)

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ